Εντυπωσιακή η Νικόλ Κίντμαν με στράπλες ροζ φόρεμα Chanel, παγιέτες και φτερά
Όσκαρ 2026: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί
Η Έμα Στόουν με δημιουργία Louis Vuitton
Η Ζεντάγια με κομψή δημιουργία υψηλής ραπτικής με minimal αισθητική
Η Μάργκοτ Ρόμπι με φόρεμα εμπνευσμένο από το παλιό Χόλιγουντ
Φλόρενς Πιου: Τολμηρή δημιουργία με έντονες γραμμές
Η Άνια Τέιλορ-Τζόι με δημιουργία υψηλής ραπτικής
Η Τζέσι Μπάκλεϊ με κομψή δημιουργία Chanel, σε κλασική γραμμή
Η Πριγιάνκα Τσόπρα με λευκό στράπλες φόρεμα με φτερά. Ποζάρει με τον σύζυγό της
Η Τεγιάνα Τέιλορ με διάφανο φόρεμα με πέρλες και κρύσταλλα
H Τζένιφερ Λόρενς με δημιουργία Dior σε minimal γραμμή
Ξεχωριστή και η εμφάνιση της Κέιτ Μπλάνσετ
Η Σαρλίζ Θερόν με μαύρη δημιουργία Dior
Η Νάταλι Πόρτμαν φορώντας ένα εντυπωσιακό φόρεμα με κεντημένες λεπτομέρειες
Ντυμένη στα μαύρα η Σκάρλετ Γιόχανσον
Η Μισέλ Γιο με κομψή δημιουργία υψηλής ραπτικής
Εκθαμβωτική και με πολλά φτερά η Ντέμι Μουρ
Το φόρεμα με μαύρη ουρά της Τζέσικα Τσαστέιν «έκλεψε», επίσης, τις εντυπώσεις
Η Πενέλοπε Κρουζ με κλασική δημιουργία και ρομαντικές λεπτομέρειες
Η Γκουίνεθ Πάλτροου φόρεσε ένα στράπλες φόρεμα από ιβουάρ μετάξι της Giorgio Armani Privé
