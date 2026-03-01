Εντυπωσιακή η Νικόλ Κίντμαν με στράπλες ροζ φόρεμα Chanel, παγιέτες και φτερά

Όσκαρ 2026: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί
Η Έμα Στόουν με δημιουργία Louis Vuitton

Η Ζεντάγια με κομψή δημιουργία υψηλής ραπτικής με minimal αισθητική

Η Μάργκοτ Ρόμπι με φόρεμα εμπνευσμένο από το παλιό Χόλιγουντ

Φλόρενς Πιου: Τολμηρή δημιουργία με έντονες γραμμές

Η Άνια Τέιλορ-Τζόι με δημιουργία υψηλής ραπτικής

Η Τζέσι Μπάκλεϊ με κομψή δημιουργία Chanel, σε κλασική γραμμή

Η Πριγιάνκα Τσόπρα με λευκό στράπλες φόρεμα με φτερά. Ποζάρει με τον σύζυγό της

Η Τεγιάνα Τέιλορ με διάφανο φόρεμα με πέρλες και κρύσταλλα

H Τζένιφερ Λόρενς με δημιουργία Dior σε minimal γραμμή

Ξεχωριστή και η εμφάνιση της Κέιτ Μπλάνσετ

Η Σαρλίζ Θερόν με μαύρη δημιουργία Dior

Η Νάταλι Πόρτμαν φορώντας ένα εντυπωσιακό φόρεμα με κεντημένες λεπτομέρειες

Ντυμένη στα μαύρα η Σκάρλετ Γιόχανσον

Η Μισέλ Γιο με κομψή δημιουργία υψηλής ραπτικής

Εκθαμβωτική και με πολλά φτερά η Ντέμι Μουρ

Το φόρεμα με μαύρη ουρά της Τζέσικα Τσαστέιν «έκλεψε», επίσης, τις εντυπώσεις

Η Πενέλοπε Κρουζ με κλασική δημιουργία και ρομαντικές λεπτομέρειες

Η Γκουίνεθ Πάλτροου φόρεσε ένα στράπλες φόρεμα από ιβουάρ μετάξι της Giorgio Armani Privé

