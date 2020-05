Ένας άντρας που απήχθη πριν από 32 χρόνια τελικά επανενώθηκε με τη βιολογική του οικογένεια, με τη βοήθεια της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου.

Ο Mao Yin απήχθη το 1988, σε ηλικία δύο ετών, έξω από ένα ξενοδοχείο της πόλης Σιάν, στην επαρχία Σαανσί. Στη συνέχεια πωλήθηκε σε ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά στη γειτονική επαρχεία Σιτσουάν, σύμφωνα με το κινεζικό δίκτυο CCTV. Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι ερευνούν την απαγωγή, δεν έδωσαν ωστόσο περισσότερες πληροφορίες για τους θετούς γονείς του Mao Yin.

Ο Mao Yin μεγάλωσε από τους θετούς του γονείς με το όνομα Gu Ningning χωρίς να γνωρίζει ότι οι βιολογικοί γονείς του τον έψαχναν για πάνω από τρεις δεκαετίες. Τέλη Απριλίου, σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua, η αστυνομία της Σιάν πληροφορήθηκε ότι ένας άνδρας στην επαρχεία της Σιτσουάν έφερε από τη Σαανσί ένα παιδί που είχε απαχθεί στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Η αστυνομία χρησιμοποίησε τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου για να αναλύσει μια παλιά φωτογραφία του Mao Yin.

Από εκεί προέκυψε μία προσομοιωμένη εικόνα του, ως ενήλικου, η οποία στη συνέχεια συγκρίθηκε με φωτογραφίες από την εθνική βάση δεδομένων, σύμφωνα με το CCTV, το οποίο όμως δεν γνωστοποίησε λεπτομέρειες για τη βάση δεδομένων ή τη διαδικασία σύγκρισης των φωτογραφιών.

Μετά από μια σειρά ερευνών και συγκρίσεων, η αστυνομία εντόπισε έναν άνδρα στην πόλη Μιάνγιανγκ που έμοιαζε στην εικόνα που είχε δημιουργηθεί. Αργότερα, μέσω τεστ DNA αποκαλύφθηκε ότι ο άνδρας ήταν ο αγνοούμενος Mao Yin. Τη Δευτέρα, ο 34χρονος Μάο συνάντησε ξανά τους βιολογικούς του γονείς σε συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε από την αστυνομία της πόλης Σιάν. Βγαίνοντας από μια πλαϊνή πόρτα της αίθουσας συνεδριάσεων, ο Mao Yin φώναξε τη μητέρα του και έτρεξε προς αυτήν. Η οικογένεια έκλαιγε αγκαλιασμένη. «Δεν θέλω να με αφήσει πια. Δεν θα τον αφήσω να φύγει πια», είπε η μητέρα του, Li Jingzhi, ενώ κράτησε σφιχτά το χέρι του γιου της.

Ο Mao Yin, ο οποίος διευθύνει ένα γραφείο διακοσμήσεων στην επαρχία Σιτσουάν, δήλωσε ότι θα μετακόμισε στη Σιάν για να ζήσει με τους βιολογικούς του γονείς, σύμφωνα με το CCTV. Μετά την εξαφάνιση του Μάο, η Li Jingzhi εγκατέλειψε τη δουλειά της και αφιερώθηκε στην αναζήτηση του γιου της. Έστειλε περισσότερα από 100.000 φυλλάδια και εμφανίστηκε σε αμέτρητα τηλεοπτικά προγράμματα. Έγινε επίσης εθελόντρια, συλλέγοντας πληροφορίες για άλλα παιδιά που είχαν χαθεί και βοήθησε 29 από αυτά να επανενωθούν με τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με το CCTV, ο Mao Yin είχε δει παλιότερα την Li Jingzhi να μιλάει για τον χαμένο γιο της στην τηλεόραση και είχε συγκινηθεί από την επιμονή της αλλά δεν είχε συνειδητοποιήσει πως ήταν εκείνος το πρόσωπο που αναζητούσε.

Δεν υπάρχει επίσημος απολογισμός για το πόσα παιδιά πέφτουν θύματα απαγωγής κάθε χρόνο στην Κίνα. Στον ιστότοπο "Baby Come Home", μια ευρέως γνωστή πλατφόρμα, περισσότερες από 51.000 εγγεγραμμένες οικογένειες αναζητούν τα παιδιά τους. Σύμφωνα με το Xinhua η αστυνομία εντόπισε και περισσότερα από 6.300 παιδιά που είχαν απαχθεί και τα επανένωσε με τις οικογένειές τους. Το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Κίνας δημιούργησε το 2009 μια εθνική βάση δεδομένων DNA γι αυτές τις υποθέσεις.

Πηγή: cnn