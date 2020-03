Σε ακόμα μια προκλητική και πλέον επικίνδυνη κίνηση προχώρησαν οι αρχές της Τουρκίας ανοιχτά της Κω.

Όπως φαίνεται σε βίντεο – ντοκουμέντο που παρουσίασε η ανταποκρίτρια της Bild στην Ελλάδα, Λιάνα Σπυροπούλου, τουρκική ακταιωρός χτύπησε σκάφος του λιμενικού και μάλιστα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

While everyone thinks its calm in the #Aegean because there are no refugee boats arriving in the islands, #Greece ‘s @HCoastGuard is being dangerously harassed by a Turkish vessel.

Exclusive footage obtained by @BILD shows what is really happening away from the media. #Turkey pic.twitter.com/KB2bosbWNO