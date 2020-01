Σε κοινή δήλωση ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Τούρκος ομόλογος του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζήτησαν από όλες τις αντιμαχόμενες πλευρές στην Λιβύη να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και να κηρύξουν κατάπαυση πυρός που θα ξεκινήσει από τα μεσάνυχτα της 12ης Ιανουαρίου.

Οι δύο ηγέτες ανέφεραν ότι καλούν όλα τα μέρη στη Λιβύη «να κηρύξουν μία βιώσιμη κατάπαυση πυρός, που θα στηρίζεται από την λήψη των απαραίτητων μέτρων για την σταθεροποίηση της κατάστασης στο έδαφος και την ομαλοποίηση της καθημερινής ζωής στην Τρίπολη και τις άλλες πόλεις».

Κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε ότι ελπίζει η κατάπαυση πυρός να ενισχύσει το τρίτο συνέδριο στο Βερολίνο για την επίλυση της διαμάχης στη Λιβύη



