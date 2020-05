Την προσοχή του κοινού εφιστούν οι ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ για την εμφάνιση γιγάντιας σφήκας, η οποία επιτίθεται σε μελίσσια, αποκεφαλίζοντας χιλιάδες μέλισσες. Το τσίμπημα του μεγαλόσωμου εντόμου προκαλεί αφόρητο πόνο σε ανθρώπους που το έχουν υποστεί.

just saying i live in Jersey and the asian giant hornet was in my friends backyard last week.. gg pic.twitter.com/Hf6SA5Oduu

«Η ασιατική γιγάντια σφήκα έχει χαρακτηρισθεί το πιο δηλητηριώδες και επίφοβο έντομο στον κόσμο. Εχει την ικανότητα να τρομάζει ακόμη και άλλες σφήκες», λέει ο Τίμοθι Λόρενς, εντομολόγος του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον στις ΒΔ ΗΠΑ. Ασιατικές γιγάντιες σφήκες, που προήλθαν από τη Νότια Κορέα, εντοπίσθηκαν για πρώτη φορά πέρυσι στο Βανκούβερ του Καναδά. Κάτοικοι της κωμόπολης Μπλέιν στην αμερικανική πολιτεία της Ουάσιγκτον διαπίστωσαν φέτος την ύπαρξη παρόμοιων εντόμων στην περιοχή τους. Οι νέες σφήκες αποδείχθηκε ότι ανήκαν σε συγγενικό είδος, με προέλευση από την Ιαπωνία. Η εισβολή της γιγάντιας σφήκας μπορεί να αποδειχθεί μοιραία για τους μελισσουργούς, οι οποίοι μεταφέρουν αυτή την εποχή τα μελίσσια τους στις πολιτείες των ΒΔ ΗΠΑ για να εκμεταλλευθούν την ανθοφορία στις κερασιές, στα βατόμουρα και στις μηλιές. «Επαγγελματίες μελισσουργοί έχουν 300 με 400 μελίσσια στην περιοχή. Θα αποφεύγουν εφεξής την πολιτεία μας αν επιβεβαιωθεί η εισβολή της γιγάντιας σφήκας», λέει στέλεχος των τοπικών υπηρεσιών γεωργίας.

Στην Ευρώπη, η ασιατική σφήκα (vespa velutina) συγγενής της γιγάντιας ασιατικής σφήκας (vespa mandarinia), έχει προκαλέσει ζημίες αξίας εκατομμυρίων ευρώ σε σοδειές, μετά την εμφάνισή της στη Γαλλία στις αρχές της δεκαετίας του 2000, εμποδίζοντας τη γονιμοποίηση και αναπαραγωγή πολλών ειδών ανθέων.

Η ασιατική γιγάντια σφήκα έχει μήκος 45 χιλιοστών, ενώ το κεφάλι της έχει πορτοκαλί χρώμα και μεγάλα μάτια. «Μοιάζουν σαν να βγήκαν από τις σελίδες κόμικ τρόμου», λέει η Σούζαν Κόουμπι, εντομολόγος του Πανεπιστημίου της Πολιτείας της Ουάσιγκτον. Το τσίμπημα της ασιατικής σφήκας χαρακτηρίστηκε από «θύματά» της μαρτυρικό, ενώ τα επιθετικά αυτά έντομα έχουν την ικανότητα να τσιμπήσουν πολλές φορές το θύμα τους. Το κεντρί τους, μήκους έξι χιλιοστών, είναι ικανό να περάσει μέσα από τις προστατευτικές στολές των μελισσοκόμων.

Οι σφήκες αυτές γίνονται επιθετικές, εάν απειληθούν οι υπόγειες φωλιές τους ή η πηγή τροφής τους. Το δηλητήριό τους, επτά φορές ισχυρότερο από αυτό της μέλισσας, μπορεί να προκαλέσει αναφυλαξία ή ακόμη και τον θάνατο σε άτομα που δεν είναι αλλεργικά, εάν υποστούν πολλά τσιμπήματα.

Meet the Asian giant hornet — also known as the “murder hornet.” It can kill a human just by stinging a person a couple of times. And for the first time ever, one was spotted in the US. https://t.co/aGLtbk9VUE pic.twitter.com/zG5KSxU3YW