Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζει με μήνυμα του στο Twitter, ο ότι ο 75χρονος που έσπρωξαν οι αστυνομικοί έξω από το δημαρχείο του Μπάφαλο κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων, με αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα και να χτυπήσει στο κεφάλι του, «μπορεί να είναι ένας ANTIFA προβοκάτορας» και ότι επιχειρούσε να εντοπίσει τις συχνότητες της αστυνομίες για να τις κόψει.

«Ο διαδηλωτής στο Μπάφαλο που σπρώχτηκε από την αστυνομία μπορεί να είναι ένας ANTIFA προβοκάτορας. Ο 75χρονος Μάρτιν Γκουτζίνο σπρώχτηκε αφού προσπάθησε να σκανάρει τις επικοινωνίες τους ώστε να τις κόψει. Παρακολούθησα ότι έπεσε πιο δυνατά από ότι τον έσπρωξαν. Θα μπορούσε να είναι στημένο;».

Buffalo protester shoved by Police could be an ANTIFA provocateur. 75 year old Martin Gugino was pushed away after appearing to scan police communications in order to black out the equipment. @OANN I watched, he fell harder than was pushed. Was aiming scanner. Could be a set up?