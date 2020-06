«Φρικιαστικές και αλαζονικές» ιστορίες για τον θείο της, πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλτ Τραμπ πρόκειται να περιγράψει σύμφωνα με πηγές στο Daily Beast, η Μαίρη Τραμπ,σε βιβλίο της που πρόκειται να εκδοθεί φέτος το καλοκαίρι.

Με αυτή την κίνηση, η Μαίρη, γίνεται επισήμως το πρώτο μέλος της οικογένειας Trump που μιλάει ανοιχτά εναντίον του Πρόεδρου.

Όπως αναφέρει η Daily Beast, στο βιβλίο που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 11 Αυγούστου με τίτλο «Too Much and Never Enough», η Μαίρη, η κόρη του νεκρού αδελφού του Φρεντ, θα αποκαλύψει τον ρόλο της ως πηγή στην έρευνα των New York Times το 2018 σχετικά με την προέλευση του πλούτου και τις φοροαπαλλαγές του πλανητάρχη.

Το δημοσίευμα τονίζει μάλιστα πως το βιβλίο θα περιλαμβάνει «οικείες και καταστροφικές σκέψεις» από την αδελφή της Προέδρου, Μαριάν Τραμπ Μπέρι.

Η ανιψιά του Τραμπ γράφει επίσης ότι ο Πρόεδρος «συνέβαλε» στο θάνατο του αδελφού του Φρεντ «τον παραμέλησε σε κρίσιμες καταστάσεις του εθισμού του», που τελικά έπαιξε ρόλο στη θανατηφόρα καρδιακή προσβολή του σε ηλικία 42 ετών.

Η 55χρονη κατέχει πτυχίο κλινικής ψυχολογίας. Το 2000, είπε στην εφημερίδα New York Daily News ότι οι θείοι της πρέπει να ντρέπονται για τον εαυτό τους, για τον χειρισμό της κληρονομιάς του Φρεντ Τραμπ., ισχυριζόμενη ότι τα αδέλφια Ντόναλτ, Μαριάν και Ρόμπερτ έκοψαν τα χρήματα που χρειάστηκαν για τη θεραπεία της εγκεφαλικής παράλυσης του ανιψιού τους. Από τότε μέχρι και σήμερα δεν έχει προβεί σε άλλη αρνητική δήλωση σε σχέση με την οικογένεια της.

Πηγή: skai.gr