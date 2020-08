Με άσκηση με πραγματικά πυρά σε θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο απαντά η Άγκυρα, στην υπογραφή της συμφωνίας για οριθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου, όπως φαίνεται σε σχετική NAVTEX που εκδόθηκε πριν από λίγο.

Συγκεκριμένα, λίγες ώρες μετά τις υπογραφές Δένδια- Σούκρι αλλά και την οργισμένη αντίδραση της Τουρκίας, η υδρογραφική και ωκεανογραφική υπηρεσία της Αττάλειας εξέδωσε NAVTEX με την οποία γνωστοποιείται στις 10 και 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθούν ασκήσεις με χρήση πραγματικών πυρών σε θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο.

Η NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1016/20

MEDITERRANEAN SEA

1GUNNERY EXERCISE, ON 10 - 11 AUG 20 FROM 0500Z TO 1600Z IN AREA BOUNDED BY;

36 26.11 N – 029 07.47 E

36 28.32 N – 028 46.26 E

36 19.56 N – 028 43.46 E

36 08.56 N – 029 18.56 E

36 14.52 N – 029 18.58 E

CAUTION ADVISED.

2CANCEL THIS MESSAGE 111700Z AUG 20.

Πηγή: skai.gr