Το Navarino Challenge δίνει έμφαση στη νέα γενιά προσφέροντας πάνω από 15 παιδικές δραστηριότητες!

Η αθλητική διοργάνωση συμμετέχει ενεργά στην ενημέρωση και την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας από το 2013!

Η πιο δημοφιλής διοργάνωση αθλητικού τουρισμού για παιδιά και οικογένειες, το Navarino Challenge, γιορτάζει τα 10 χρόνια της στις 21-23 Οκτωβρίου 2022, στην Costa Navarino και την Πύλο, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στις νέες γενιές.



Η φετινή διοργάνωση φέρνει τα παιδιά κοντά στον αθλητισμό και στο παιχνίδι, εμπλουτίζοντας το πρόγραμμα της με περισσότερες παιδικές δραστηριότητες. Ακολουθώντας τον σκοπό του Ολυμπιακού Κινήματος, συμβάλει κάθε χρόνο στην καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας και στην οικοδόμηση ενός καλυτέρου κόσμου μέσω της εκπαιδευτικής αξίας του αθλητισμού, χωρίς διακρίσεις, με τη συμμετοχή Ολυμπιονικών, παγκόσμιων πρωταθλητών και προσωπικοτήτων από το χώρο του αθλητισμού, ευαισθητοποιώντας παράλληλα το κοινό για τα οφέλη της Μεσσηνιακής διατροφής.



Πάνω από 15 παιδικές αθλητικές δράσεις

Η σπουδαία γιορτή του αθλητικού τουρισμού θα προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις ακόλουθες δραστηριότητες:

• Τρέξιμο 1χλμ για παιδιά έως 9 ετών

• Τρέξιμο 1χλμ για παιδιά 10 έως 14 ετών

• Μαθήματα Μπάσκετ σε παιδιά ηλικίας 5 έως 16 ετών, με την Ολυμπιονίκη & MVP του Ευρωμπάσκετ Εβίνα Μάλτση και τον EuroLeague legend Joe Arlauckas

• 4x4 Μπάσκετ by Trace ‘n Chase για γονείς και παιδιά

• Beachathlon (Παιχνίδια Στίβου για γονείς & παιδιά ηλικίας 6 έως 13 ετών) από τον Ολυμπιονίκη και Πρωταθλητή Ευρώπης Περικλή Ιακωβάκη

• Tennis Induction για παιδιά 6 έως 9 ετών και 10 έως 13 ετών με την υποστήριξη του Mouratoglou Tennis Center – Costa Navarino

• Tennis Half day Kids Camp σε παιδία ηλικίας 5 έως 15 ετών με την υποστήριξη του Mouratoglou Tennis Center – Costa Navarino

• Ποδηλατάδα στη Βοϊδοκοιλιά σε συνεργασία με το Navarino Outdoors

• Aναρρίχηση με τη Χριστίνα Φλαμπούρη, που έχει κατακτήσει τις 7 υψηλότερες κορυφές του κόσμου και την υποστήριξη του Navarino Outdoors

• Baby Swimming για παιδία έως 3 ετών, συνοδεία γονέα με την υποστήριξη των Red Swim Academy και Swim O’ Clock

• Μαθήματα Πυγμαχίας από τον πρωταθλητή Χρήστο Γάτση και το Vizantinos Target Sport Club

• Μαθήματα Kick boxing από τον πρωταθλητή Αλέξανδρο Νικολαΐδη

• Pilates από τη γυμνάστρια φυσικής αγωγής Μάντη Περσάκη

• Yoga από το FitnessArt

• Καγιάκ στη νήσο Σφακτηρία συνοδεία γονέα με την υποστήριξη του Explore Messinia

Επιπλέον δραστηριότητες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Δες εδώ το βίντεο με τις παιδικές δραστηριότητες.

Κάνε την εγγραφή σου στο τρέξιμο

Τρέξε σε έναν από τους κορυφαίους Ημιμαραθωνίους στην Ελλάδα μαζί με τον Ελληνοαμερικανό υπερμαραθωνοδρόμο Κωνσταντίνο Καρνάζη, διασχίζοντας την πανέμορφη παραλία της Βοϊδοκοιλιάς, ή επίλεξε τη διαδρομή των 10χλμ. ή τη διασκεδαστική διαδρομή των 5χλμ. Powered by Samsung την οποία μπορείς να ακολουθήσεις ακόμα και με δυναμικό βάδισμα. Για τους μικρότερους φίλους του τρεξίματος η παιδική διαδρομή του 1χλμ, θα αποζημιώσει παιδιά 10-14 ετών και παιδιά έως 9 ετών. Λάβε μέρος τώρα μέσα από την ειδική φόρμα που είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο link.

Ποδηλατάδα στη Βοϊδοκοιλιά σε συνεργασία με το Navarino Outdoors (photo by Elias Lefas @ Navarino Challenge)





Ζήσε την πιο ολοκληρωμένη αθλητική εμπειρία μένοντας στο The Westin Resort Costa Navarino

Απόλαυσε ένα τριήμερο γεμάτο με υπαίθριες δραστηριότητες ευεξίας για μικρούς και μεγάλους. Απόκτησε το πλήρες πακέτο αθλητικών δράσεων, που περιλαμβάνει ημιδιατροφή και ζήσε τη μοναδική αθλητική και πολιτιστική εμπειρία της χρονιάς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πακέτα διαμονής στο The Westin Resort Costa Navarino μπορείς να στείλεις το email σου στο booking(at)navarinochallenge.com ή να καλέσεις το Vita N Travel στο +30 210 3249070. Δες εδώ τα πακέτα.



Επίσημοι Χορηγοί Φιλοξενίας είναι η Costa Navarino και το ξενοδοχείο The Westin Resort Costa Navarino.

Η Samsung Electronics Hellas στηρίζει τη διοργάνωση ως Official Technology Partner.

Official Sponsor της διοργάνωσης είναι η Miele.

Official Water είναι το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος.

Επίσημος Προμηθευτής Αθλητικού Υλικού είναι η Luanvi.

Επίσημοι Υποστηρικτές του Navarino Challenge είναι το Εστιατόριο Ποσειδωνία, το Karalis Beach Hotel και το Bombay Sapphire.

Official Optics Partner της διοργάνωσης είναι τα Kois Optics.

Official Beauty Partner είναι η Messinian Spa.

Συνεργάτες της διοργάνωσης είναι η εταιρεία μεταφορών με έδρα την Πύλο, Pilia Express και η Phee.

Premium TV Partner είναι ο ΣΚΑΪ.

Αθλητικοί Συνεργάτες του Navarino Challenge είναι οι Explore Messinia, FitnessArt, F45 Barrio Salamanca, Mouratoglou Tennis Center – Costa Navarino, Navarino Golf Academy, Navarino Outdoors, Pilates by Mandy, Red Swim Academy, Swim O’ Clock, Triantafyllidis Beach Arena, Vizantinos target sport club.

Αρωγοί του Navarino Challenge είναι οι Vita N Travel και Kayak.



Το Navarino Challenge θα πραγματοποιηθεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Η διοργάνωση έχει ενταχθεί στις ελληνικές δράσεις του προγράμματος #BeactiveHellas 2022 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Τη διοργάνωση και το sports production έχει αναλάβει η ActiveMedia Group.



