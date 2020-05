Το Ντάρτμουρ είναι ένα μέρος που αιώνες τώρα λέγεται ότι κατοικείται, μεταξύ άλλων, από ξωτικά, ακέφαλους καβαλάρηδες και άλλα τέρατα.

Το μυστήριο για το τέρας του Ντάρτμουρ είναι μία απο αυτές τις τοπικές ιστορίες που αναφέρεται σε μια γιγαντιαία, μαύρη γάτα που

παραμονεύει στους χερσότοπους του Devon and Cornwall.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Mirror, ο Brett Bennett, που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του στο Holbeam Woods, λίγα μόλις χιλιόμετρα μακριά από το διάσημο εθνικό πάρκο του Ντέβον, ανακάλυψε τεράστια αποτυπώματα σε λάσπη και το μυστήριο για το Τέρας του Ντάρτμουρ «φούντωσε» ξανά.

