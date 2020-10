Στιγμές ανθρώπινου μεγαλείου και συγκίνησης χαρίζει συχνά ο αθλητισμός. Μια από αυτές ήταν η σημερινή. Ο Λιούις Χάμιλτον έφτασε τις 91 νίκες στην καριέρα του τερματίζοντας πρώτος και στο Γκραν Πρι του Νίρμπουργκρινγκ ισοφαρίζοντας έτσι τις 91 νίκες του θρύλου της Formula 1 Μίχαελ Σουμάχερ. Την ώρα που ο Βρετανός έκανε δηλώσεις, ο γιος του Μίχαελ Σουμάχερ Μικ προέβη σε μια συγκινητική χειρονομία, καθώς του έδωσε το κράνος του πατέρα του, από την τελευταία του σεζόν στην F1 με την Mercedes το 2012.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής είναι πλέον μια νίκη μακριά από το να σπάσει το ρεκόρ του Γερμανού.



Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο Λιούις Χάμιλτον:



«Ήταν μια καθαρή μάχη μεταξύ μας, βρήκα την ευκαιρία και πέρασα τον Μπότας και μετά δεν έκανα λάθος και έμεινα μπροστά μέχρι το τέλος.



»Είναι τιμή για εμένα να φτάνω στον Σουμάχερ σε νίκες, έναν οδηγό που είχα κάνει είδωλο και δεν πίστευα ποτέ πως κάποιος θα τον ξεπεράσει και θυμάμαι το 2002 να παίζω βιντεοπαιχνίδια και να τον επιλέγω. Είναι απίθανο που τον έφτασα και ότι πήρα το κράνος του».

RECORD EQUALLED! @LewisHamilton joins Michael Schumacher on 91 #F1 wins with victory at the Nurburgring pic.twitter.com/otypPxw6b8

9️⃣1️⃣



A record we could barely imagine would one day be matched.



Lewis Hamilton equals the legendary Michael Schumacher's win tally, earning a special prize from Michael's son, Mick 🤝#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/3B2SFE4JKe