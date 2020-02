Το πάθος του Γιάννη Αντετοκούνμπο να βοηθά τα παιδιά στην Ελλάδα και την Ασία. Ο Κέβιν Λοβ δραστηριοποιείται ενεργά σε ζητήματα ψυχικής υγείας και έχει μιλήσει ανοιχτά για τις προσωπικές του μάχες. Ο Κρις Πολ βάζει τα δυνατά του για να εξοπλίσει τεχνολογικά σχολεία που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ γνωρίζει καλά το σπουδαίο έργο των αθλητών αυτών και θέλησε να το αναδείξει και στην υπόλοιπη κοινωνία.

Κάλεσε λοιπόν τους τρεις σπουδαίους αθλητές του NBA σε μια συζήτηση την οποία διοργάνωσε το Ίδρυμα Ομπάμα.

Το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησής τους, δεν είχε καμία σχέση με το μπάσκετ.

«Ένας από τους λόγους που ήθελα να συζητήσω με αυτούς τους τρεις, πέραν του ότι είναι καταπληκτικοί αθλητές, είναι επειδή είναι καλή άνθρωποι και ο κάθε ένας βρίσκεται σε ένα διαφορετικό στάδιο στην καριέρα του», είπε ο Ομπάμα.

«Ο γερο – Κρις Πολ οδεύει προς το τέλος (της καριέρας του), ο νέος τύπος (Αντετοκούνμπο) είναι εδώ και ο Κέβιν είναι κάπου στη μέση. Αλλά ο κάθε ένας από αυτούς έχει δείξει τον καλό χαρακτήρα του μέσα στο γήπεδο αλλά και έξω από αυτό. Και η δουλειά που κάνω μετά την προεδρία μου είναι απόλυτα προσηλωμένη στο πως θα ανυψώσουμε, θα εντοπίσουμε και θα στηρίξουμε την καταπληκτική νέα γενιά ηγετών που αναδεικνύονται», πρόσθεσε ο πρώην πλανητάρχης.

Right now, President @BarackObama is sharing the stage in Chicago with @RealMikeWilbon , @CP3 , @kevinlove , and @Giannis_An34 to talk about leadership on and off the court—and the role everyone can play in creating a better world. pic.twitter.com/zesabffsgz

Στην παρέμβασή του, ο σπουδαίος Έλληνας αθλητής, περιέγραψε την ιστορία του που τον οδήγησε από μια γειτονιά της Αθήνας στο NBA. Μίλησε επίσης για ένα νέο αγόρι που είδε πρόσφατα σε έναν αγώνα του αδελφού του Θανάση να σκουπίζει το παρκέ και του θύμισε την δική του πορεία.

“If I did it, you can do it.”



When @Giannis_An34 noticed a young man mopping the court at a game a few weeks back, he was reminded of his own journey to the @NBA and the people who supported him. See more from his conversation with @BarackObama. pic.twitter.com/sRawQHqA2s