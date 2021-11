Συγκλονισμένη η κοινωνία του Λος Άντζελες από την μυστηριώδη υπόθεση θανάτου της Κρίστι Γκιλς, ενός 24χρονου μοντέλου το οποίο σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ξένος Τύπος, εγκαταλείφθηκε από αγνώστους που φορούσαν μάσκες έξω από νοσοκομείο στο Λος Άντζελες από όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πιο συγκεκριμένα, το σώμα της 24χρονη Κρίστι Γκιλς βρέθηκε έξω από άλλο νοσοκομείο το Σάββατο κι εν συνεχεία ο θάνατος της διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο της Νότιας Καλιφόρνια στο Κάλβερ Σίτι.

Family Wants Answers After Body Of Los Angeles Model Dumped On Hospital Sidewalk https://t.co/GPxOBzuzwi via @YahooEnt