Με τις φωτογραφίες της Μάγδας Φύσσα με τα χέρια ψηλά να βγαίνει από την αίθουσα του δικαστηρίου φωνάζοντας «Παύλο τα κατάφερες… Γιε μου», πρακτορεία ειδήσεων και μεγάλα ξένα μέσα ενημέρωσης με εκτενή τους ρεπορτάζ, σε περίοπτη θέση, κάλυψαν τη σημερινή, ιστορικής σημασίας απόφαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης, να καταδικάσει τον σκληρό πολιτικό πυρήνα της Χρυσής Αυγής για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ άλλων καταδικαστικών αποφάσεων, κάνοντας λόγο για μία απόφαση – σταθμό σε μια από τις πιο σημαντικές δίκες στην πολιτική Ιστορία της Ελλάδας.

BREAKING: Greece's neo-Nazi party Golden Dawn was branded a criminal organization, with its leaders facing heavy sentences in one of the most important trials in the country's political history. More to follow https://t.co/q0nNjc7HhW pic.twitter.com/wwkdDNuIUz