Θέμα συζήτησης στην Τασμανία έχει αποτελέσει η μυστηριώδης "επάνοδος" της Πρικλς, ενός... αρνιού που θεωρούταν πως είχε χαθεί στις πυρκαγιές που ξέσπασαν στη χώρα πριν 7 χρόνια.

Εικόνες και βίντεο της Πρικλς κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και αποτυπώνουν το τεράστιο πλέον μέγεθος της, καθώς κουβαλά πάνω του μαλλί που δεν έχει κοπεί για σχεδόν 10 χρόνια.

To βάρος αλλά και η δύναμη της ήταν τέτοια μάλιστα που χρειάστηκαν τουλάχιστον 5 άτομα για να την σηκώσουν και να την βάλουν σε φορτηγάκι προκειμένου να την μεταφέρουν σε κτηνίατρο για να εξεταστεί και να κουρευτεί.

Κάτοικοι της περιοχής αδυνατούν να εξηγήσουν αφενός το πώς είναι δυνατόν το αρνί να κατάφερε να επιβιώσει των πυρκαγιών αλλά και αφετέρου να παραμείνει κρυμμένο για τόσα χρόνια.

To αρνί εντόπισε η αγρότισσα 'Αλις Γκρει και η οικογένειά της ευρισκόμενοι στο αγρόκτημα τους, αναφέρει το BBC

And now Prickes, the woolly legend, is on the BBC!

Her fleece will raise money for refugees.

What a great yarn. https://t.co/U10ussXvSr