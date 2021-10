Εκατοντάδες πολίτες διαδήλωσαν την Παρασκευή στους δρόμους της συριακής πόλης Ταλ Ριφάτ , στο κυβερνείο του Χαλεπίου βόρεια της χώρας, για να καταδικάσουν μια πιθανή τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στο συριακό έδαφος.



«Ελπίζουμε ότι θα μας αφήσει ήσυχους να γυρίσουμε στα σπίτια μας. Τι θέλει από εμάς; Να μας εκτοπίσει από τους τόπους μας; Δεν είναι δικές του περιοχές, είναι δικές μας, των προγόνων μας και των πατέρων μας» δήλωσε διαδηλώτρια, που φέρεται να αναφέρεται στον Ερντογάν.



Κρατώντας συριακές σημαίες και φωτογραφίες του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, οι διαδηλωτές παρέλασαν στους δρόμους του Ταλ Ριφάτ, καθώς η κουρδική πόλη θα μπορούσε να βρεθεί στο επίκεντρο μιας νέας στρατιωτικής επιχείρησης της Τουρκίας.

Κάτοικοι των γειτονικών πόλεων και χωριών συμμετείχαν επίσης στη διαμαρτυρία και ζήτησαν να σταματήσει η παράνομη παρουσία των τουρκικών δυνάμεων καθώς και των μαχητών που υποστηρίζονται από τη χώρα στο συριακό έδαφος ζητώντας να σταματήσουν τα εγκλήματά τους κατά του συριακού λαού όπως αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων SANA.



Στις 11 Οκτωβρίου, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απείλησε ότι έχει «εξαντληθεί η υπομονή της Τουρκίας» αφότου δύο Τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν σε επιθέσεις που φέρεται να πραγματοποίησαν η κουρδική πολιτοφυλακή Μονάδες Λαϊκής Προστασίας (YPG) κοντά στο Ταλ Ριφάτ.

