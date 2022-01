Συγκινεί η χήρα του διάσημου κωμικού Μπομπ Σάγκετ αποκαλύπτωντας τα τελευταία μηνύματα πριν από τον πρόωρο θάνατό του.

Όπως αναφέρει το Page six, στην πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξή της μετά το θάνατο του Σάγκετ, η χήρα του Κέλι Ρίζο, αναφέρθηκε στα τελευταία μηνύματα που αντάλλαξε μαζί του.

“He always was just so kind and loving to everybody. He was just the best man I’ve ever known in my life.”@hodakotb speaks with Kelly Rizzo (@EatTravelRock), the late Bob Saget’s wife, who is opening up about the sudden loss of her husband. pic.twitter.com/Jb24ucQZ4o