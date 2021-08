Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ καταδίκασε σήμερα την τρομοκρατική επίθεση έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, και ζήτησε την επίσπευση της απομάκρυνσης ανθρώπων από την χώρα.

«Καταδικάζω έντονα τη φρικιαστική τρομοκρατική επίθεση έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ. Οι σκέψεις μου είναι σε όσους επλήγησαν και στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Προτεραιότητά μας παραμένει να απομακρύνουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους», έγραψε ο Στόλτενμπεργκ στο Twitter.

I strongly condemn the horrific terrorist attack outside #Kabul airport. My thoughts are with all those affected and their loved ones. Our priority remains to evacuate as many people to safety as quickly as possible.