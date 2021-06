Στην Ιταλία, βρίσκεται τις τελευταίες μέρες η Κιμ Καρντάσιον απολαμβάνοντας τις βόλτες της στην αιώνια πόλη τη Ρώμη.

@VaticanNews so every other woman on Earth has to cover shoulders in order to even walk into the Vatican. Yet @KimKardashian strolls in wearing see through toilet paper and all’s good?!? #oneruleforthem pic.twitter.com/60rHIIw16P