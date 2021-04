Η κάτοχος του τίτλου Mrs World Κάρολιν Τζούρι αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση σήμερα, έπειτα από ένα επεισόδιο στον διαγωνισμό ομορφιάς Mrs Sri Lanka το Σαββατοκύριακο, έγινε γνωστό από έναν εκπρόσωπο Τύπου της αστυνομίας.

A former Mrs. Sri Lanka removed the crown from the newly appointed beauty pageant queen after falsely claiming she was ineligible to take part https://t.co/32Jr31BcbK pic.twitter.com/Elu71CeelS