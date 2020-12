Tο πρωτότυπο του πυραύλου Starship της SpaceX εξερράγη ενώ προσπαθούσε να προσγειωθεί μετά τη δοκιμαστική εκτόξευσή του από την εγκατάσταση πυραύλων της εταιρείας στο Boca Chica του Τέξας.

SpaceX Starship SN8 explodes on landing after test flight #starshipsn8 #SpaceX pic.twitter.com/s5psXBNnm5

Το live βίντεο της δοκιμής της Τετάρτης έδειξε ότι ο αυτοκατευθυνόμενος πύραυλος προσγειώθηκε με ταχύτητα μετά από ελεγχόμενη κατάβαση πριν εξαφανιστεί σε μια μπάλα φλόγας.

Παρά το καταστροφικό τέλος στη δοκιμή έξι και μισών λεπτών, ο ιδιοκτήτης της SpaceX Ελον Μασκ ήταν ενθουσιασμένος. «Άρη, ερχόμαστε !!» έγραψε στο Twitter.

Ο πύραυλος Starship που καταστράφηκε στο ατύχημα ήταν ένα πρωτότυπο ύψους 16 ορόφων που αναπτύχθηκε για τη μεταφορά ανθρώπων και 100 τόνων φορτίου σε μελλοντικές αποστολές στο φεγγάρι και τον Άρη.

Mars, here we come!!