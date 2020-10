Συναγερμός στις αρχές του Σικάγο, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία ένας άνδρας βρίσκεται κρεμασμένος από τον Trump Tower και απειλεί να κόψει με μαχαίρι το σχοινί εάν δεν μιλήσει με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο άνδρας είναι ασιατικής καταγωγής, οπλισμένος με μαχαίρι και βρίσκεται κρεμασμένος στον 16ο όροφο του ουρανοξύστη των 98 ορόφων και δηλώνει διατεθειμένος να κόψει το σχοινί εάν δεν ικανοποιηθεί το αίτημά του.

Ο ίδιος ανέβασε βίντεο από τον 16ο όροφο του πύργου όπου ζητάει να του φέρουν τον Αμερικανό πρόεδρο για να του πει από κοντά τι θέλει και απειλεί πως αν επιχειρήσουν να τον ανεβάσουν θα κόψει το σχοινί. «Δεν θέλω να πεθάνω. Θέλω να διαμαρτυρηθώ» λέει στο μήνυμά του.

Στο σημείο βρίσκονται ομάδα SWAT και θαλάσσια μονάδα, μαζί με τους πυροσβέστες, ενώ η αστυνομία βρίσκεται στο μπαλκόνι πάνω από τον άντρα.

Ο ασιάτης βρίσκεται κρεμασμένος από τον 16ο όροφο για περισσότερες από τρεις ώρες ενώ πλήθος έχει συγκεντρωθεί κάτω από το κτίριο .

BREAKING - Man climbing on a rope from #TrumpTower building in Chicago. Emergency services at the scene.pic.twitter.com/teZpOIU6O0