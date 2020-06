Σάλος στη σοουμπιζ από τις αποκαλύψεις στις οποίες προέβη η πρώην τραγουδίστρια, μοντέλο και σύμβολο του σεξ την εποχή του 80, Σαμάνθα Φοξ, για την σεξουαλική παρενόχληση που υπέστη από τον θρύλο της ροκ Ντέιβιντ Κάσιντι.

Σύμφωνα με την 54χρονη Σαμάνθα ο Κάσιντι, την είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του κλιπ του Romance, στο οποίο της είχε ζητήσει να συμμετέχει.

