Την παραίτηση του υπέβαλε Ροντ, Μπέικερ, Διευθυντής γνωστής εταιρείας Καζίνο μετά την αποκάλυψη πως τόσο αυτός όσο και η σύζυγός του προσποιήθηκαν τους εργαζόμενους σε μοτελ προκειμένου να παρακάμψουν την λίστα αναμονής και να εμβολιαστούν γρηγορότερα για τον κορωνοιό.

Covid vaccines: Casino boss resigns after jumping queue



Rod Baker, of the Great Canadian Gaming Corp, and his wife Ekaterina had travelled to the remote northern Yukon territory for the jabs. https://t.co/7gTCXmib57