Ο Σάγεντ Σαντάτ ήταν υπουργός Επικοινωνιών στην αφγανική κυβέρνηση προτού εγκατασταθεί στη Γερμανία τον περασμένο Δεκέμβριο ελπίζοντας σε ένα καλύτερο μέλλον.

Former Afghan communications minister Sayed Ahmad Shah Saadat is now a driver for the Lieferando delivery service in Leipzig. #Afghanistan #Germany pic.twitter.com/jfhRZ8xSpl