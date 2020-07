Η 1η Ιουλίου είναι μια ιδιαίτερη μέρα για τον πρίγκιπα William και τον πρίγκιπα Harry, αφού τους ξυπνάει πολλές αναμνήσεις και τους φέρνει κάθε χρόνο αντιμέτωπους με την σκληρή πραγματικότητα. Γιατί το λέμε αυτό; Επειδή τέτοια μέρα γιόρταζε τα γενέθλιά της η μητέρα τους πριγκίπισσα Diana.

Όπως αναφέρουν αρκετά βρετανικά δημοσιεύματα, η πριγκίπισσα του λαού όπως συνηθίζουν να αποκαλούν την Diana, πέρασε τα τελευταία της γενέθλια σε ένα gala που είχε διοργανωθεί προς τιμή της. Το event έλαβε χώρα δύο περίπου μήνες πριν το μοιραίο αυτοκινητιστικό δυστύχημα του 1997 και η Diana, μόλις έφτασε τότε αποφάσισε να αφιερώσει λίγο χρόνο στους θαυμαστές της που περίμεναν απ' έξω και να βγάλει μερικές φωτογραφίες που μέχρι και σήμερα είναι viral. Για την ιστορία να πούμε πως η πριγκίπισσα είχε επιλέξει ένα shiny μαύρο φόρεμα του σχεδιαστή Jacques Azagury και όπως πάντα ήταν εκθαμβωτική.

"Ξέρω ότι η μητέρα μου υπήρξε έμπνευση για πολλούς από εσάς και σας διαβεβαιώ ότι θα πολεμούσε κι αυτή μαζί σας. Σαν εσάς, δεν επέλεξε ποτέ τον εύκολο δρόμο, ούτε τον πιο δημοφιλή, ούτε τον πιο βολικό. Πολέμησε γι’ αυτά που πίστευε και για τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη", τόνισε ο πρίγκιπας Harry μεταξύ άλλων σε βίντεο στα Diana Awards που πραγματοποιήθηκαν χθες με αφορμή τα γενέθλιά της.

Prince Harry recorded a video for the @DianaAward #2020DianaAwards taking place today (on what would be Princess Diana’s 59th birthday).

In it, he says institutional racism is still “endemic” in our societies and has pledged that he and Meghan will be “part of the change” needed. pic.twitter.com/5tbE263b3k