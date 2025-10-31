Βραδινό Magazino 31-10-2025

Κάθε βράδυ στις 20.00, το Βραδινό μαγκαζίνο του ΣΚΑΪ 100.3 παρουσιάζει και αναλύει, γεγονότα, ειδήσεις, γεωπολιτικές και πολιτικές εξελίξεις που περιλαμβάνουν την Ελλάδα και ολόκληρο τον πλανήτη.
Απαγόρευση συγκεντρώσεων αύριο στο κέντρο λόγω εκδήλωσης για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Η Ελληνική Αστυνομία απαγόρευσε τις συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας, εν όψει εκδήλωσης για τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στο Μέγαρο Μουσικής