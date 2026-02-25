Βραδινό Magazino 25-02-2026

Κάθε βράδυ στις 20.00, το Βραδινό μαγκαζίνο του ΣΚΑΪ 100.3 παρουσιάζει και αναλύει, γεγονότα, ειδήσεις, γεωπολιτικές και πολιτικές εξελίξεις που περιλαμβάνουν την Ελλάδα και ολόκληρο τον πλανήτη.
Μέσα από την ματιά έγκριτων δημοσιογράφων και κορυφαίων πολιτικών αναλυτών, ο ΣΚΑΪ 100.3 παρουσιάζει στους ακροατές του άμεση και έγκυρη ενημέρωση.
Παρουσίαση: Νίκος Ανδρίτσος
Νεκρός 57χρονος εργάτης στο λιμάνι του Ηρακλείου
Στο σημείο έσπευσαν άνδρες του Λιμεναρχείου Ηρακλείου και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον άνδρα στο ΠΑΓΝΗ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του