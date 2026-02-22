Βραδινό Magazino 22-02-2026

Κάθε βράδυ στις 20.00, το Βραδινό μαγκαζίνο του ΣΚΑΪ 100.3 παρουσιάζει και αναλύει, γεγονότα, ειδήσεις, γεωπολιτικές και πολιτικές εξελίξεις που περιλαμβάνουν την Ελλάδα και ολόκληρο τον πλανήτη.
Μέσα από την ματιά έγκριτων δημοσιογράφων και κορυφαίων πολιτικών αναλυτών, ο ΣΚΑΪ 100.3 παρουσιάζει στους ακροατές του άμεση και έγκυρη ενημέρωση.
Παρουσίαση: Πέτρος Κιρκιλής
Πού θα κάνετε τα ψώνια της τελευταίας στιγμής για το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας
Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά - Ποιες είναι οι τιμές στη Βαρβάκειο - Κανονικά λειτουργούν και οι λαϊκές αγορές αύριο