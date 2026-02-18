Βραδινό Magazino 18-02-2026

Κάθε βράδυ στις 20.00, το Βραδινό μαγκαζίνο του ΣΚΑΪ 100.3 παρουσιάζει και αναλύει, γεγονότα, ειδήσεις, γεωπολιτικές και πολιτικές εξελίξεις που περιλαμβάνουν την Ελλάδα και ολόκληρο τον πλανήτη.
Μέσα από την ματιά έγκριτων δημοσιογράφων και κορυφαίων πολιτικών αναλυτών, ο ΣΚΑΪ 100.3 παρουσιάζει στους ακροατές του άμεση και έγκυρη ενημέρωση.
Παρουσίαση: Νίκος Ανδρίτσος
Στην κυκλοφορία από τις 6 το πρωί το τμήμα της Αττικής Οδού που είχε κλείσει
Στις 06:00 π.μ. σήμερα θα αποδοθεί στην κυκλοφορία το τμήμα της Αττικής Οδού που είχε κλείσει προκειμένου να γίνουν αναγκαίες τεχνικές εργασίες