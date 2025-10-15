Βραδινό Magazino 15-10-2025

Κάθε βράδυ στις 20.00, το Βραδινό μαγκαζίνο του ΣΚΑΪ 100.3 παρουσιάζει και αναλύει, γεγονότα, ειδήσεις, γεωπολιτικές και πολιτικές εξελίξεις που περιλαμβάνουν την Ελλάδα και ολόκληρο τον πλανήτη.
Βουλή: Για δεύτερη ημέρα η συζήτηση για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο - Αύριο η ονομαστική ψηφοφορία - Δείτε live
Ιδιαίτερη αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η διάταξη που επιτρέπει απασχόληση έως 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη, καθώς και η διευθέτηση του χρόνου εργασίας