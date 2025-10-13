Βραδινό Magazino 12-10-2025

ΒΡΑΔΙΝΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ
Κάθε βράδυ στις 20.00, το Βραδινό μαγκαζίνο του ΣΚΑΪ 100.3 παρουσιάζει και αναλύει, γεγονότα, ειδήσεις, γεωπολιτικές και πολιτικές εξελίξεις που περιλαμβάνουν την Ελλάδα και ολόκληρο τον πλανήτη.
Μέσα από την ματιά έγκριτων δημοσιογράφων και κορυφαίων πολιτικών αναλυτών, ο ΣΚΑΪ 100.3 παρουσιάζει στους ακροατές του άμεση και έγκυρη ενημέρωση.
Παρουσίαση: Πέτρος Κιρκιλής
Απεργία 14ης Οκτωβρίου: Ποιοι συμμετέχουν - Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς
Συλλαλητήριο στις 11 το πρωί στο Σύνταγμα - Στάσεις εργασίας σε μετρό, ηλεκτρικό, λεωφορεία και τρόλεϊ - Τα καλέσματα της ΓΣΕΕ και του ΠΑΜΕ