Βραδινό Magazino 09-02-2026

Κάθε βράδυ στις 20.00, το Βραδινό μαγκαζίνο του ΣΚΑΪ 100.3 παρουσιάζει και αναλύει, γεγονότα, ειδήσεις, γεωπολιτικές και πολιτικές εξελίξεις που περιλαμβάνουν την Ελλάδα και ολόκληρο τον πλανήτη. Μέσα από την ματιά έγκριτων δημοσιογράφων και κορυφαίων πολιτικών αναλυτών, ο ΣΚΑΪ 100.3 παρουσιάζει στους ακροατές του άμεση και έγκυρη ενημέρωση. Παρουσίαση: Νίκος Ανδρίτσος