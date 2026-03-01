Βραδινό Magazino 01-03-2026

Κάθε βράδυ στις 20.00, το Βραδινό μαγκαζίνο του ΣΚΑΪ 100.3 παρουσιάζει και αναλύει, γεγονότα, ειδήσεις, γεωπολιτικές και πολιτικές εξελίξεις που περιλαμβάνουν την Ελλάδα και ολόκληρο τον πλανήτη.
Μέσα από την ματιά έγκριτων δημοσιογράφων και κορυφαίων πολιτικών αναλυτών, ο ΣΚΑΪ 100.3 παρουσιάζει στους ακροατές του άμεση και έγκυρη ενημέρωση.
Παρουσίαση: Πέτρος Κιρκιλής
Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και στοιχεία επικοινωνίας πρεσβειών και προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μ. Ανατολή
Λίστα με τους τρόπους επικοινωνίας έδωσαν στη δημοσιότητα οι ελληνικές προξενικές αρχές στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή