Πρωινό Magazino 28-10-2025

28η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ – Κλειστός ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ έπειτα από εντολή της ΕΛ.ΑΣ., θα επηρεαστεί η κυκλοφορία στον σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα και στις γραμμές 6 και 7 του Τραμ