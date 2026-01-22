Πρωινό Magazino 22-01-2026

Ο ΣΚΑΪ 100.3 πιστός στην αξία της ενημέρωσης μεταδίδει κάθε μέρα στις 07.00 το πρωί το πρώτο μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο.
Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για κακοκαιρία: Πού βρέχει σήμερα - Πότε θα έχει καταιγίδες στην Αττική
Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε σήμερα λόγω της κακοκαιρίας που είναι σε εξέλιξη - Σε ποιες περιοχές αναμένεται να εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες