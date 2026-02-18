Πρωινό Magazino 18-02-2026

Ο ΣΚΑΪ 100.3 πιστός στην αξία της ενημέρωσης μεταδίδει κάθε μέρα στις 07.00 το πρωί το πρώτο μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο.
Ό,τι πρέπει να γνωρίζουμε στο ξεκίνημα της ημέρας μας. Η επικαιρότητα σε πρώτο χρόνο.
Παρουσίαση: Δημήτρης Γιαννίρης
Χωρίς ταξί για δεύτερη ημέρα η Αττική - 48ωρη απεργία προκήρυξε και η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Οι απεργιακές κινητοποιήσεις του ΣΑΤΑ θα διαρκέσουν έως τις 06:00 την Παρασκευή - Στοχευμένες δράσεις ανά περιοχή προγραμματίζει σήμερα και αύριο η ΠΟΕΙΑΤΑ