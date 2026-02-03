Πρωινό Magazino 03-02-2026

Ο ΣΚΑΪ 100.3 πιστός στην αξία της ενημέρωσης μεταδίδει κάθε μέρα στις 07.00 το πρωί το πρώτο μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο.
Ό,τι πρέπει να γνωρίζουμε στο ξεκίνημα της ημέρας μας. Η επικαιρότητα σε πρώτο χρόνο.
Παρουσίαση: Δημήτρης Γιαννίρης
Χωρίς ταξί η Αθήνα σήμερα και αύριο - Νέα 48ωρη απεργία του ΣΑΤΑ
Οι αυτοκινητιστές θα συγκεντρωθούν στις 10:30 έξω από τα γραφεία του Συνδικάτου και θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου - 24ωρη απεργία στη Θεσσαλονίκη