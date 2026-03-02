Πρωινό Magazino 02-03-2026

Ο ΣΚΑΪ 100.3 πιστός στην αξία της ενημέρωσης μεταδίδει κάθε μέρα στις 07.00 το πρωί το πρώτο μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο.
Ό,τι πρέπει να γνωρίζουμε στο ξεκίνημα της ημέρας μας. Η επικαιρότητα σε πρώτο χρόνο.
Παρουσίαση: Δημήτρης Γιαννίρης
Το ΥΠΕΞ ενεργοποιεί τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης πρεσβειών και προξενικών αρχών στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή
Έλληνες πολίτες δύνανται να καλούν στον αριθμό +30 2103685730 ο οποίος προστίθεται στους διαθέσιμους +30 2103681000, +30 2103681730 και +30 2103681350