Μεσημβρινό Magazino 09-11-2025

Παρουσίαση: Πέτρος Κιρκιλής
Επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ - Μέχρι την Τρίτη ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα και τις επόμενες ώρες και ημέρες - Η νεότερη πρόγνωση της ΕΜΥ