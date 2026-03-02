Μεσημβρινό Magazino 02-03-2026

Κάθε μεσημέρι στις 14.00 ο ΣΚΑΪ 100.3 σε συνεργασία με τους ρεπόρτερ και αναλυτές του σταθμού μεταδίδει όλα τα γεγονότα από την Ελλάδα και όλες τις διεθνείς ειδήσεις που διαμορφώνουν την επικαιρότητα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και βέβαια ειδήσεις από την DEUTSCHE WELLE αποκλειστικά για τους ακροατές του ΣΚΑΪ 100.3
Ό,τι συμβαίνει, όπου συμβαίνει. Μεσημβρινό Μαγκαζίνο με την υπογραφή του ΣΚΑΪ 100.3
Παρουσίαση: Σπύρος Μάλλης
Το ΥΠΕΞ ενεργοποιεί τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης πρεσβειών και προξενικών αρχών στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή
Έλληνες πολίτες δύνανται να καλούν στον αριθμό +30 2103685730 ο οποίος προστίθεται στους διαθέσιμους +30 2103681000, +30 2103681730 και +30 2103681350