452| Μεσημβρινό Magazino 22-02-2026

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ
Κάθε μεσημέρι στις 14.00 ο ΣΚΑΪ 100.3 σε συνεργασία με τους ρεπόρτερ και αναλυτές του σταθμού μεταδίδει όλα τα γεγονότα από την Ελλάδα και όλες τις διεθνείς ειδήσεις που διαμορφώνουν την επικαιρότητα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και βέβαια ειδήσεις από την DEUTSCHE WELLE αποκλειστικά για τους ακροατές του ΣΚΑΪ 100.3
Ό,τι συμβαίνει, όπου συμβαίνει. Μεσημβρινό Μαγκαζίνο με την υπογραφή του ΣΚΑΪ 100.3
Παρουσίαση: Πέτρος Κιρκιλής
Πού θα κάνετε τα ψώνια της τελευταίας στιγμής για το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας
Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά - Ποιες είναι οι τιμές στη Βαρβάκειο - Κανονικά λειτουργούν και οι λαϊκές αγορές αύριο