Οι Pfizer και BioNTech ανακοίνωσαν σήμερα ότι ζήτησαν από τις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές να εγκρίνουν την επείγουσα χρήση του εμβολίου τους κατά της COVID-19 για παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών, όπως ανέφερε η Pfizer σε ανάρτησή της στο Twitter.

Η αίτηση προς την αμερικανική αρχή φαρμάκων και τροφίμων FDA υποβάλλεται ενώ καταγράφεται έξαρση των κρουσμάτων Covid-19 στα παιδιά, με τον αριθμό τους να διαμορφώνεται στις αρχές Σεπτεμβρίου στο υψηλότερο επίπεδο της πανδημίας, σύμφωνα με στοιχεία από την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιάτρων.

Η FDA έχει ορίσει την ημερομηνία της 26ης Οκτωβρίου προκειμένου ανεξάρτητοι σύμβουλοι να συναντηθούν και να συζητήσουν την αίτηση της Pfizer, καθιστώντας λίγο αργότερα δυνατή την έναρξη της χορήγησης εμβολίων σε παιδιά.

Μια γρήγορη έγκριση θα μπορούσε να βοηθήσει να μετριαστεί μια πιθανή αύξηση των κρουσμάτων φέτος το φθινόπωρο, με τα σχολεία να είναι ήδη ανοικτά σε όλη τη χώρα.

Το εμβόλιο, για το οποίο έχει ήδη δοθεί εξουσιοδότηση για ηλικίες 12-15 ετών και έχει εγκριθεί πλήρως για ηλικίες 16 ετών και άνω, έχει δείξει πως προκαλεί ισχυρή ανοσολογική απόκριση στην ηλικιακή ομάδα σε κλινική δοκιμή με 2.268 συμμετέχοντες, όπως ανακοίνωσαν οι εταιρίες στις 20 Σεπτεμβρίου.

Η εξουσιοδότηση για το εμβόλιο των Pfizer-BioNTech για παιδιά ηλικίας 12-15 ετών δόθηκε περίπου ένα μήνα αφού οι εταιρίες υπέβαλαν τη σχετική αίτηση.

Ο συντονιστής του Λευκού Οίκου για το θέμα της Covid-19 Τζέφρι Ζίεντς δήλωσε σήμερα στο CNN ότι το νέο εμβόλιο της Pfizer για παιδιά ηλικίας 5-11 ετών μπορεί να είναι έτοιμο ακόμα και στις αρχές Νοεμβρίου, εφόσον εγκριθεί από τις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές υγείας.

UPDATE: We and @BioNTech_Group officially submitted our request to @US_FDA for Emergency Use Authorization (EUA) of our #COVID19 vaccine in children 5 to <12. pic.twitter.com/72Z2HXlkOx