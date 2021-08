Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι δήλωσε ότι η έκρηξη στην Πύλη Αμπέι του αεροδρομίου της Καμπούλ ήταν μέρος μιας πολύπλοκης επίθεσης με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα, συμπληρώνοντας ότι σημειώθηκε τουλάχιστον μία ακόμη έκρηξη στο ξενοδοχείο Μπάρον ή κοντά σε αυτό, στην πύλη.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η έκρηξη στην Πύλη Αμπέι ήταν μέρος μιας πολύπλοκης επίθεσης που είχε ως αποτέλεσμα έναν αριθμό θυμάτων Αμερικανών και αμάχων», έγραψε ο Κίρμπι σε ανάρτηση στο Twitter.

Από την έκρηξη πλησίον του αεροδρομίου της Καμπούλ δεν υπάρχουν Έλληνες μεταξύ των θυμάτων, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν υπάρχουν μεταξύ των θυμάτων ούτε Αφγανοί πολίτες ελληνικού ενδιαφέροντος.

