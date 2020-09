Στην ηλικία των 18, ο Ράιαν Χαρτ ήταν άστεγος.

Αυτός και η οικογένειά του έχασαν το σπίτι που διέμεναν στο Κρόιντον του Λονδίνου, καθώς αντιμετώπιζαν προβλήματα με τον σπιτονοικοκύρη τους και οι αρμόδιες Αρχές προχώρησαν σε έξωση.

Σήμερα, πάνω από δύο δεκαετίες μετά, ο Χαρτ είναι γνωστός πολυεκατομμυριούχος στον χώρο του gaming, έχοντας κατακτήσει εκατοντάδες έπαθλα και πολλά ρεκόρ Γκίνες.

Μέσα από τα video games ο Χαρτ κατάφερε να ξεπεράσει τις δυσκολίες της ζωής και να βρει «καταφύγιο», όπως αφηγείται ο ίδιος στο CNN.

Η μόνη επαφή που είχε ο Χαρτ ως παιδί με τα βιντεοπαιχνίδια, ήταν μία επίσκεψη που είχε κάνει με τη μητέρα του σε μία αίθουσα με ηλεκτρονικά το 1989, όταν ήταν ακόμη 10 ετών.

