Το αμερικανικό Κογκρέσο θα κάνει τον πρόεδρο της Τουρκίας να πληρώσει "πολύ ακριβά" την επίθεσή του στη Συρία κατά των κουρδικών δυνάμεων συμμάχων της Ουάσινγκτον, προειδοποίησε σήμερα ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ.

"Προσευχηθείτε για τους κούρδους συμμάχους μας, οι οποίοι εγκαταλείφτηκαν αισχρά από την κυβέρνηση Τραμπ", έγραψε στο λογαριασμό του στο Twitter. "Θα καταβάλω προσπάθειες στο Κογκρέσο ώστε ο Ερντογάν να πληρώσει πολύ ακριβά", πρόσθεσε ο 64χρονος γερουσιαστής από τη Νότια Καρολίνα που ασκεί επιρροή και είναι συνήθως στενός υποστηρικτής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

