Ένοπλος, ο οποίος κατά τα φαινόμενα έδρασε μόνος, σκότωσε τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισε μέλος των δυνάμεων επιβολής της τάξης σε σειρά επιθέσεων στην περιοχή του Ντένβερ (πολιτεία Κολοράντο, δυτικές ΗΠΑ), προτού πέσει νεκρός και ο ίδιος, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Τα κίνητρα του δράση δεν είναι σαφή, τουλάχιστον προς το παρόν.

ALERT: #Denver officers are investigating a shooting in the area of 1st and Broadway. 2 victims have been located with unknown extent of injuries. No arrests at this time. Updates will be posted as they become available. pic.twitter.com/b5aUeCqtWl