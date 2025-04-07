Τη δεύτερη θέση ανάμεσα στα 100 μέρη του πλανήτη με τις πιο γευστικές γλυκές προτάσεις κατέχει η Σίφνος, στον πρόσφατο κατάλογο που ανακοίνωσε η ιστοσελίδα Taste Atlas.

«Η μελόπιτα είναι ένα ελαφρύ νόστιμο γλυκό που συνδέεται με την Σίφνο και τις παραδόσεις της» αναφέρει ο διεθνής γαστρονομικός οδηγός που τοποθετεί την παραδοσιακή μελόπιτα της Σίφνου στις πρώτες θέσεις της μεγάλης λίστας με πολύ υψηλή βαθμολογία 4,6/5 ανάμεσα σε δεκάδες άλλα τοπικά εδέσματα από την Ευρώπη, την Αφρική την Ασία, την Αυστραλία και την Αμερική.

Στη λίστα του Conde Nast Traveler με τα καλύτερα ελληνικά νησιά συγκαταλέγεται η Σίφνος ως ο καλύτερος προορισμός για χορταστικές εμπειρίες που συνδυάζουν γαστρονομία, δημιουργικότητα και διαχρονικότητα.

Το εγκώμιο της γαστρονομικής Σίφνου «πλέκει» και το National Geographic στον ετήσιο κατάλογο με τα 31 υπέροχα νησιά της Ελλάδας για το 2025. Σύμφωνα με το διεθνές ταξιδιωτικό μέσο «η Σίφνος είναι ο τόπος που γεννήθηκε ο "πατέρας" της σύγχρονης ελληνικής κουζίνας, Νικόλαος Τσελεμεντές το 1878. Αξίζει να γευτείτε τις σπεσιαλιτέ του νησιού με μαγειρευτά ρεβίθια και αρνίσιο κοκκινιστό μαστέλο, αργά ψημένο με τον παραδοσιακό τρόπο σε πέτρινες κατσαρόλες».

«Η γαστρονομία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της παράδοσης, της ιστορίας και της εξέλιξης του νησιού. Η τοπική κουζίνα αντανακλά την αγάπη των Σιφνιών για τον τόπο αλλά και το μεράκι τους στην αγγειοπλαστική και την αξιοποίηση των δώρων που προσφέρει η φύση. Στο πλαίσιο αυτό, η τέχνη του καλού ποιοτικού φαγητού είναι αναπόσπαστο συστατικό του καλέσματος μας σε διεθνή ΜΜΕ και τουριστικούς φορείς», δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Σίφνου Γιάννης Ραφελέτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

