Τρένο της Union Pacific που μεταφέρει επικίνδυνα υλικά εκτροχιάστηκε και πήρε φωτιά στην πόλη Σίμπλεϊ της Αϊόβα, ανακοίνωσαν χθες Κυριακή οι αρχές, προκαλώντας την απομάκρυσνη δεκάδων ανθρώπων από τις κατοικίες τους στην γύρω περιοχή, αν και δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή θανάτους.

Ο εκτροχιασμός του τρένου αυτού που έχει 47 βαγόνια σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Σίμπλεϊ, σύμφωνα με την Union Pacific, η οποία πρόσθεσε ότι η αιτία του περιστατικού ερευνάται.

Elijah Helton @theelijahhelton is on the scene of a train derailment in Sibley that is pretty major. And @ScottByers19 has some video from earlier. https://t.co/oMskotpK9I pic.twitter.com/A5X5qHeiZx