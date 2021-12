«Πόρτα» σε Νιγηριανούς δημόσιους υπαλλήλους λόγω κανόνων εμβολιασμού στην πρωτεύουσα Αμπούτζα.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπόρεσαν να εισέλθουν στα γραφεία τους στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Απασχόλησης στην Αμπούτζα, καθώς δεν είχαν συμμορφωθεί με τους νέους κανόνες εμβολιασμού για την COVID. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν έφεραν πιστοποιητικό εμβολιασμού για τον ιό ή αρνητικό μοριακό τεστ.



Στα πλάνα οι Νιγηριανοί δημόσιοι υπάλληλοι διακρίνονται να διαφωνούν με τους φρουρούς της πύλης που επιμένουν να μεταβούν σε κοντινό εμβολιαστικό κέντρο.

Our team in Abuja was present as several Nigerian civil servants were refused entry to their offices at the Federal Ministry of Labour and Employment as they were unable to comply with new COVID rules.



